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У Києві затримано учасника ІДІЛ, який сім років переховувався від правосуддя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві затримано учасника ІДІЛ, який сім років переховувався від правосуддя
Чоловік намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Член «Ісламської держави» ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної людини

У Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманий ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної людини. До цього чоловік тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Правоохоронці наголошують, після прибуття в Україну чоловік постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах. Згодом намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його розташування і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України. Наразі учасник ІДІЛ перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо його екстрадиції до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

Нагадаємо, у результаті секретної операції Ізраїлю, США та Іраку в секторі Гази було врятовано 21-річну дівчину, викрадену бойовиками «Ісламської держави» (ІДІЛ) в Іраку 10 років тому.

Як повідомлялося, ЦРУ передало владі Австрії розвіддані, в яких міститься інформація про те, що «Ісламська держава» (ІДІЛ) планувала влаштувати теракт на концерті Тейлор Свіфт у серпні.

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Теги: Київ столиця ІДІЛ СБУ

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