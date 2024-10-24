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У Києві підрядник замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві підрядник замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит
фото: з відкритих джерел

Прокуратура в апеляційній інстанції відстояла рішення про стягнення з підрядника 139 млн грн на користь столичної громади

Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як зазначається, у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду столиці з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради. Прокуратура домагалася стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці. 

Матеріали справи пройшли через суди різних інстанцій. Зрештою Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився з позицією прокурора. Він відмовив в задоволенні апеляційної скарги товариству та залишив рішення Господарського суду міста без змін.

Як наслідок, позов прокурора повністю задоволено, підрядна організація  має повернути до бюджету столиці понад 139 мільйони гривень.

«Звертаємо увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання», – нагадали в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.  

Кошти, отримані від підприємців, зловмисники виводили на банківські рахунки «дропів», тобто людей, які за вигоду надають доступ до своїх реквізитів. Після виводу коштів шахраї розподіляли їх між собою. 

Теги: прокурор будівництво гроші метро прокуратура

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