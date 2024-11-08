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На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків
Наркобізнес приносив його організаторами до 25 млн грн чистого прибутку
фото: Національна поліція України

Організатори наркобізнесу налагодили постачання кокаїну, канабісу, грибів та інших наркотиків за межі країни

На Одещині 22-річний онук з дідусем торгували наркотиками в різних країнах світу. Вони продавали їх під виглядом дитячих іграшок. Про це повідомляє Національна поліція України у п’ятницю.

«Налагодили «бізнес» онук та його дід, залучивши ще кілька десятків спільників. Щомісяця ділки отримували з Канади до 25 міжнародних відправлень з дитячими товарами. Втім всередині були ретельно заховані вакуумні брикети з кокаїном, психотропами та прекурсорами», – йдеться у повідомленні.

На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків фото 1

Зазначається, що правоохоронці затримали 17 фігурантів: «Вони налагодили контрабанду канабісу, кокаїну, МДМА, PVP, LSD, грибів, амфетаміну, метамфітаміну та прекурсорів з Канади. Іноземні дилери ретельно маскували «товар» – вакуумні брикети ховали всередину товарів для дітей».

«Безпосередньо лідер контролював усі процеси, а його помічники відповідали за окремі напрямки – логістика, фінанси, виробництво та збут, фасування, зберігання, контроль за так званими хіміками, складменами, закладчиками, кур’єрами тощо», – повідомляє Нацполіція.

На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків фото 2

Зокрема правоохоронці з'ясували, що організатори наркобізнесу налагодили постачання кокаїну, канабісу, грибів та інших наркотиків за межі країни. Усі розрахунки відбувалися на криптогаманці.

Наркобізнес приносив його організаторами до 25 000 000 гривень чистого прибутку – частину витрачали на придбання та виготовлення наркотиків, функціонування злочинної організації та власні потреби, такі як елітні автівки, нерухомість, відпочинок.

На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків фото 3

«Для знешкодження діяльності злочинної організації наркоконрабандистів правоохоронці провели спецоперацію на території семи областей. У заходах були залучені працівники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, Служби безпеки України, Державної прикордонної та митної служб, Київської обласної прокуратури, управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області та спецпідрозділи Нацполіції, СБУ та прикордонної служби», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 17 фігурантів – організаторів та учасників злочинної організації. Також вилучили понад 40 кг наркотиків та психотропів, майже 1 тис. л прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку сягає 20 млн грн. Усім затриманим слідчі оголосили підозри. 

Раніше, троє мешканців Київщини отримали підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті амфетаміну. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

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Теги: Україна контрабанда поліція наркотики Одещина СБУ Національна поліція України

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