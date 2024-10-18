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Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли
фото: Донецька обласна прокуратула

Попередньо встановлено, що росіяни розстріляли полоненого близько 10:00 п'ятниці, 6 вересня, поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк

 

На Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 

За оперативними даними, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, український військовий, імовірно, дістав поранення. Через деякий час російські загарбники захопили будівлю, де він перебував, а самого бійця взяли в полон.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли.

Попередньо встановлено, що сталося все близько 10:00 п'ятниці, 6 вересня, поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В Офісі генерального прокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

Нагадаємо, 13 жовтня 2024 року Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. 

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Костін зауважив, що Офіс генпрокурора робить все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які Росія чинить проти України.

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Теги: поранення Офіс Генерального прокурора росія Андрій Костін злочин розслідування військові прокурор полон вбивство росіяни прокуратура

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