У Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці» (відео)

Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники угруповань використовували для наповнення «злодійського общаку»

Столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці». Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

Столичні поліцейські затримали 24-річного мешканця Чернігівської області та інших учасників "сходки", які зустрічалися для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та інших документів, що дозволяють виїхати за кордон pic.twitter.com/plNw5XxC62 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2024

«16 жовтня правоохоронці затримали 24-річного мешканця Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ», – йдеться у повідомленні .

Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники угруповань використовували для наповнення «злодійського общаку» і фінансової підтримки засуджених спільників.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії.