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У Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці» (відео)
Столичні правоохоронці затримали 24-річного мешканця Чернігівської області
фото: скріншот

Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники угруповань використовували для наповнення «злодійського общаку»

Столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці». Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Як зазначається, діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

«16 жовтня правоохоронці затримали 24-річного мешканця Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ», – йдеться у повідомленні .

Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники угруповань використовували для наповнення «злодійського общаку» і фінансової підтримки засуджених спільників.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії.

Теги: поліція кримінал Київ суд

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