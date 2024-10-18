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Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Керівники обласних прокуратур України отримували великі пенсійні витрати
фото: bank.gov.ua

Керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала 785 тис. грн виплат від Пенсійного фонду за 2023 рік

Деякі керівники обласних прокуратур та високопосадовці Пенсійного фонду України мають інвалідність та отримують значні суми пенсійних виплат. Це з'ясували журналісти проєкту «Є питання».

Хто з обласних прокурорів отримують пенсійні виплати:

  • Шевцова Катерина Володимирівна – 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури. Згідно з декларацією за 2023 рік вона отримала 785 тис. грн виплат від Пенсійного фонду. Тобто близько 60 тис. на місяць.
Катерина Шевцова очолює Черкаську обласну прокуратуру
Катерина Шевцова очолює Черкаську обласну прокуратуру
фото: chk.gp.gov.ua
  • Рудницький Андрій Миколайович – 51-річний керівник Рівненської обласної прокуратури. Декларація свідчить, що за минулий рік отримав 1 млн 800 тис. заробітної плати. Також Рудницькому нарахували 424 тис. пенсійних виплат за рік. Їх він отримує щонайменше з 2017 року.
Андрій Рудницький очолює Рівненську обласну прокуратуру
Андрій Рудницький очолює Рівненську обласну прокуратуру
фото: pro.gov.ua
  • Фільчаков Олександр Васильович – 45-річний керівник Харківської обласної прокуратури. За минулий рік він отримав 1 млн 800 тис. грн зарплати та 800 тис. грн пенсійних виплат.
Олександр Фільчаков очолює Харківську обласну прокуратуру
Олександр Фільчаков очолює Харківську обласну прокуратуру
фото: khar.gp.gov.ua
  • Фальченко Денис Вікторович – 42-річний перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури, наразі тимчасово очолює її. За минулий рік він отримав 1 млн 500 тис. грн зарплати та 393 тис. грн пенсійних виплат.
Денис Фальченко очолює Миколаївську обласну прокуратуру
Денис Фальченко очолює Миколаївську обласну прокуратуру
фото: myk.gp.gov.ua

Також журналісти з'ясували, що не лише в обласних прокуратурах керівництво отримує такі виплати, а й високопосадовці Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Хто з посадовців Пенсійного фонду України в Черкаській області отримують пенсійні виплати:

  • Супряга Олександр Петрович – 41-річний начальник головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. За минулий рік він отримав 85 тис. грн виплат.
  • Зінник Світлана Миколаївна – 58-річна перша заступниці начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Посадовиця отримала за 2023 рік 250 тис. грн пенсійних виплат.
  • Таран Віталій Юрійович – 40-річний заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Йому нарахували 70 тис. грн пенсійних виплат за минулий рік.
Керівництво головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області
Керівництво головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області
фото: скріншот
  • Хилик Тетяна Петрівна – 52-річна заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Вона отримала 73 тис. грн виплат.
  • Семиз Микола Іванович – 57-річний заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Йому нарахували 62 тис. грн пенсійних виплат.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Однак, Олійник заперечив звинувачення. Він заявив, що має  проблеми зі здоров’ям, бо ще у  2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. 

Також генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Згодом стало відомо, що наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. У Генпрокуратурі зазначили, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

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Теги: Генпрокурор прокуратура корупція в Україні Черкаси прокурор Черкащина корупція Пенсійний фонд

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