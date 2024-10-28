Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
З початку 2024 року ФРН відмовила у в'їзді шести тисячам українців
фото із відкритих джерел

Bild: Німеччина почала масово відмовляти у в'їзді громадянам України

Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

«Федеральна поліція на сьогодні зловила тисячі злочинців, екстремістів та нелегальних мігрантів. Такі дані про контроль сухопутних кордонів (за винятком аеропортів і морських портів) федеральною поліцією, які має Bild», – йдеться у матеріалі.

Газета додала, що на другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці – афганці з результатом 2396 відмов. Крім того, було виявлено 1 482 депортованих мігрантів, які хотіли повернутися до країни, незважаючи на заборону. За словами журналістів, йдеться зокрема про мігрантів, які не мали права на проживання в Німеччині.

За даними газети, найбільше людей було виявлено на кордонах зі Швейцарією (9113 осіб), Польщею (7862), Австрією (5468) та Францією (2350). Уточнюється, що під несанкціонованим в'їздом мається на увазі, коли іноземець хоче перетнути кордон без чинної посвідки на проживання.

Уточнюється, що загалом із початку року поліція зафіксувала 53 410 незаконних в'їздів до країни під час перевірок на сухопутних кордонах. За даними видання, було заарештовано 1195 контрабандистів та виявлено 1088 контрабандних операцій. З січня по вересень включно правоохоронці затримали загалом 7 783 особи, щодо яких було виконано невиконані раніше ордери на арешт. До таких правопорушень належать неоплачені штрафи, тяжкі кримінальні злочини та невиконані затримання. У деяких випадках також були ордери на міжнародний розшук.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців.

Читайте також:

Теги: Німеччина українці поліція кордон біженці розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8 жовтня, 10:20
За словами точицького, протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон, але її немає
Кожен п’ятий діяч культури, що їде за кордон, не повертається – міністр культури
15 жовтня, 16:11
Дує північний вітер – до швидкого похолодання
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 жовтня, 00:05
Байден проведе важливі зустрічі з президентом та канцлером Німеччини
Байден прибув до Німеччини: Білий дім назвав ключові цілі візиту
18 жовтня, 10:30
За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
15 жовтня, 17:59
20 жовтня у Молдові відбувся перший тур президентських виборів
Вибори у Молдові: зафіксовано випадки підкупу виборців
22 жовтня, 22:20
Німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн
Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters
24 жовтня, 16:18
1000 грн не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни – значні витрати, вважають критики ініціативи
«Вовина тисяча»: мережа відреагувала на нову ініціативу Зеленського
26 жовтня, 22:28
Україна отримала неочікувану допомогу, тож Зеленський вирішив роздати гроші населенню
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати
26 жовтня, 15:58

Соціум

Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку (оновлено)
Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
51K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
6569
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
5891
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua