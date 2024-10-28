Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild

Bild: Німеччина почала масово відмовляти у в'їзді громадянам України

Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

«Федеральна поліція на сьогодні зловила тисячі злочинців, екстремістів та нелегальних мігрантів. Такі дані про контроль сухопутних кордонів (за винятком аеропортів і морських портів) федеральною поліцією, які має Bild», – йдеться у матеріалі.

Газета додала, що на другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці – афганці з результатом 2396 відмов. Крім того, було виявлено 1 482 депортованих мігрантів, які хотіли повернутися до країни, незважаючи на заборону. За словами журналістів, йдеться зокрема про мігрантів, які не мали права на проживання в Німеччині.

За даними газети, найбільше людей було виявлено на кордонах зі Швейцарією (9113 осіб), Польщею (7862), Австрією (5468) та Францією (2350). Уточнюється, що під несанкціонованим в'їздом мається на увазі, коли іноземець хоче перетнути кордон без чинної посвідки на проживання.

Уточнюється, що загалом із початку року поліція зафіксувала 53 410 незаконних в'їздів до країни під час перевірок на сухопутних кордонах. За даними видання, було заарештовано 1195 контрабандистів та виявлено 1088 контрабандних операцій. З січня по вересень включно правоохоронці затримали загалом 7 783 особи, щодо яких було виконано невиконані раніше ордери на арешт. До таких правопорушень належать неоплачені штрафи, тяжкі кримінальні злочини та невиконані затримання. У деяких випадках також були ордери на міжнародний розшук.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців.