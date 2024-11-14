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Отримав підозру зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Отримав підозру зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.

Служба безпеки України повідомила про підозру зраднику, який вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а зараз – потрапив у полон до ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Зазначається, що Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля – українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).

У 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.

Потім фігурант воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті. У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.

При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів російських окупантів у ході повномасштабного вторгнення росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, воїни батальйону Нацгвардії «Свобода» взяли у полон під Сіверськом Германа Прокопіва, ватажка «Луганської гвардії». Так, справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, і він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ. Згодом став ватажком так званої «Луганської гвардії». У інтервʼю Прокопів пояснив мотиви своїх дій у 2014 році: «Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Сепаратист заявив, що у 2014 році мав «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями».

До слова, 4 березня 2014 року усі провідні українські медіа повідомляли з посиланням на відео з соцмереж про вивішування озброєними молодиками російського прапору в Луганську. Журналісти використали інструменти штучного інтелекту і пошук за скриншотами з відео допоміг установити навіть паспортні дані цих учасників «русской весни».

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Теги: Свобода прапор полон сепаратист державна зрада відео прапор України 24 лютого зрада

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