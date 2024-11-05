На столичних Нивках палає ресторан (відео)

Над закладом здіймаються стовпи чорного диму

Сьогодні зранку, 5 листопада спалахнула потужна пожежа на столичних Нивках. За попередньою інформацією в мережі, пожежа виникла на території ресторану «Євразія».

Судячи з відео, яке з’явилося у мережі, над закладом здіймаються клуби чорного диму. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада у київській лікарні на вулиці Загорівська сталася пожежа. Палало службове приміщення на четвертому поверсі. Рятувальники евакуювали 37 осіб, постраждалих немає, площа загоряння сягнула 20 кв. м.