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На столичних Нивках палає ресторан (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На столичних Нивках палає ресторан (відео)
Очевидці публікують у мережі відео події
фото: скріншот

Над закладом здіймаються стовпи чорного диму

Сьогодні зранку, 5 листопада спалахнула потужна пожежа на столичних Нивках. За попередньою інформацією в мережі, пожежа виникла на території ресторану «Євразія». 

Судячи з відео, яке з’явилося у мережі, над закладом здіймаються клуби чорного диму. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада у київській лікарні на вулиці Загорівська сталася пожежа. Палало службове приміщення на четвертому поверсі. Рятувальники евакуювали 37 осіб, постраждалих немає, площа загоряння сягнула 20 кв. м. 

Теги: пожежа ресторан рятувальники відео

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