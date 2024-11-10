Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування

Правоохоронці встановлюють час та місце злочину

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування розстрілу окупантами беззбройного українського полоненого. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

ЯК зазнається, відео розстрілу з’явилось 9 листопада в одному з Telegram-каналів. На ньому видно, як окупанти захопили пораненого українського військовослужбовця. Беззбройного бійця, який лежав на землі, росіяни розстріляли впритул з автомата.

Росіяни розстріляли військового після короткого допиту фото: скріншот із відео

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також час та місце злочину. Відкрили досудове розслідування за фактом воєнного злочину – це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях.

До слова, про цей інцидент публічно повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що надішле лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою. Так, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

Відомо, що Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.