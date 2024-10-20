Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян
Щоб знищити дронами чотири сотні росіян за місяць, необхідно 15 мільйонів гривень
фото з відкритих джерел

Батальйон Кирила Вереса відбив за місяць близько 70 штурмів

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес підрахував, скільки ворогів вдалося знищити його бійцям минулого місяця за допомогою дронів. Так, в інтерв’ю Юрію Бутусову комбат розповів, що його підрозділ відбив близько 70 штурмів. Тривалість їхня різна – від 20 хвилин до 12-15 годин.

«У середньому ми відбиваємо по два штурми на добу. Минулого місяця втрати ворога склали 400 бійців – це разом убитими та пораненими. Ми рахуємо лише візуально підтверджені втрати, тобто те, що бачили на відео», – пояснив Кирило Верес.

Знищення цієї кількості ворога батальйону обходиться в 15 мільйонів на місяць, каже комбат. При цьому він зауважує, що більше грошей, то більше техніки є змога придбати, а отже й ефективніше захищати особовий склад.

«Якщо у мене буде 30 мільйонів, я ще мінімізую свої втрати відсотків на 30», – пояснює Кирило Верес.

Раніше відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни. 

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

До слова, Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

Читайте також:

Теги: втрати Герой України війна відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники МАГАТЕ перебуватимуть деякий час на Курській АЕС
Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
24 вересня, 07:45
Умєров про удосконалення ротації в ЗСУ
Нові правила ротації у ЗСУ: Умєров зробив кілька заяв
25 вересня, 01:01
Звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно ще 19 воїнам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 19 захисникам
1 жовтня, 10:26
Більша частина страт росіянами українських бійців припала на 2024 рік
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
4 жовтня, 16:31
Росіяни вербують злочинців в Європі
Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph
8 жовтня, 23:20
СБУ затримала чергового агента ФСБ
СБУ затримала завербованого через сайт знайомств інформатора РФ
10 жовтня, 02:27
Впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
15 жовтня, 18:51
Крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад
Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
15 жовтня, 19:12
У 2009 році Мирослав Дебенко закінчив з відзнакою Івано-Франківський національний медичний університет
На війні загинув хірург з Франківська. Згадаймо Мирослава Дебенка
Сьогодні, 09:00

Суспільство

Оперний співак 13 місяців провів на фронті: історія ветерана з Дніпра
Оперний співак 13 місяців провів на фронті: історія ветерана з Дніпра
Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян
Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян
Топ-бригади ЗСУ: командир «Хартії» озвучив свій рейтинг
Топ-бригади ЗСУ: командир «Хартії» озвучив свій рейтинг
На війні загинув хірург з Франківська. Згадаймо Мирослава Дебенка
На війні загинув хірург з Франківська. Згадаймо Мирослава Дебенка
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
На Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну – Держприкордонслужба
На Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну – Держприкордонслужба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
15K
Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
2559
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
2486
Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні
2088
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua