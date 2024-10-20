Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян

Щоб знищити дронами чотири сотні росіян за місяць, необхідно 15 мільйонів гривень

Батальйон Кирила Вереса відбив за місяць близько 70 штурмів

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес підрахував, скільки ворогів вдалося знищити його бійцям минулого місяця за допомогою дронів. Так, в інтерв’ю Юрію Бутусову комбат розповів, що його підрозділ відбив близько 70 штурмів. Тривалість їхня різна – від 20 хвилин до 12-15 годин.

«У середньому ми відбиваємо по два штурми на добу. Минулого місяця втрати ворога склали 400 бійців – це разом убитими та пораненими. Ми рахуємо лише візуально підтверджені втрати, тобто те, що бачили на відео», – пояснив Кирило Верес.

Знищення цієї кількості ворога батальйону обходиться в 15 мільйонів на місяць, каже комбат. При цьому він зауважує, що більше грошей, то більше техніки є змога придбати, а отже й ефективніше захищати особовий склад.

«Якщо у мене буде 30 мільйонів, я ще мінімізую свої втрати відсотків на 30», – пояснює Кирило Верес.

Раніше відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

До слова, Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує.

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув.

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.