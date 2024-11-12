Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон
У 2014 році Прокопів погрожував активістам Луганського Євромайдану
фото: скриншот з відео

Сепаратист пояснював свої дії у 2014 році як «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями»

Воїни батальйону Нацгвардії «Свобода» взяли у полон під Сіверськом Германа Прокопіва, ватажка «Луганської гвардії». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Так, справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, і він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ. Згодом став ватажком так званої «Луганської гвардії».

«Дуже показово, що навіть попри сильні проросійські погляди у Луганську, для скоєння злочинів проти державності російські спецслужби застосовували громадян РФ, військовослужбовців. Один з тих, хто зривав прапор, був на параді на Червоній площі у Москві у формі російського спецназу. Прокопів знаходиться на даний момент у санкційному списку Євросоюзу, він у розшуку в СБУ», – розповідає журналіст.

Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році
Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році
фото з відкритих джерел

За його словами, Прокопів у 2022-му році дезертирував зі своєї військової частини, оскільки не хотів воювати за «руській мір» і жив у Луганську. Згодом його оголосило в розшук ФСБ РФ.

«І ось у вересні 2024-го Прокопіва спіймали, відправили назад у його військову частину, спокутувати кровʼю дезертирство. У першому ж штурмі уся група Прокопіва була знищена бійцями «Свободи», а сам Прокопів не захотів помирати за Путіна та російську мову, і у бій не вступив, здався у полон», – пояснив Бутусов.

У інтервʼю Прокопів пояснив мотиви своїх дій у 2014 році: «Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Сепаратист заявив, що у 2014 році мав «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями».

Нагадаємо, 4 березня 2014 року усі провідні українські медіа повідомляли з посиланням на відео з соцмереж про вивішування озброєними молодиками російського прапору в Луганську. Журналісти використали інструменти штучного інтелекту і пошук за скриншотами з відео допоміг установити навіть паспортні дані цих учасників «русской весни».

У «Трекері підсанкційних осіб» (EU sanctions tracker) Європейської комісії є дані про Германа Прокопіва.

До слова, уродженець Єнакієво Донецької області на східному фронті воював проти українських захисників у лавах армії РФ отримав довічне.

Читайте також:

Теги: Свобода прапор полон журналіст розшук Юрій Бутусов відео прапор України Луганськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник голови МЗС України Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник глави офісу президента Михайло Подоляк (зліва направо), а також представники РФ на переговорах 7 березня 2022 року
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України
4 листопада, 14:22
В Молдові підрахували всі голоси в межах країни
Вибори в Молдові: ЦВК опрацювала голоси виборців, які голосували в межах країни
4 листопада, 00:38
Під час зустрічі з журналістами Деніел Мартіндейл сказав, що попросив надати йому російське громадянство
Американець заявив, що передавав Росії дані про ЗСУ
3 листопада, 17:58
У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України «кризою»
«Загроза відсутня». Китай відреагував на співпрацю Росії та КНДР
1 листопада, 13:25
Надія та Іван Лені під час похорону сина
Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина
27 жовтня, 20:03
На Курському напрямку росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ
26 жовтня, 14:31
Якщо ван Хоуелінген буде визнаний винним у кримінальному злочині протягом року, він повинен сплатити штраф
Нідерланди покарали депутата, який опублікував пост із нацистським прапором
23 жовтня, 08:10
У мережі вже критикують нововведення, адже наразі схема руху має дуже хаотичний вигляд
Велосмуги та обмежене паркування: який вигляд має Вокзальна площа після зміни руху (фото, відео)
22 жовтня, 16:59
На передовій насамперед необхідно закрити піхоту від ворожої артилерії, вважає Петро Кузик
Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті
12 жовтня, 15:03

Події в Україні

«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон
«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон
Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ
Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ
У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку
У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку
РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph
РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph
Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей
Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей
ISW пояснив, навіщо росіяни пошкодили Курахівське водосховище
ISW пояснив, навіщо росіяни пошкодили Курахівське водосховище

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
27K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
5891
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату
5695
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua