«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон

Сепаратист пояснював свої дії у 2014 році як «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями»

Воїни батальйону Нацгвардії «Свобода» взяли у полон під Сіверськом Германа Прокопіва, ватажка «Луганської гвардії». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Так, справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, і він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ. Згодом став ватажком так званої «Луганської гвардії».

«Дуже показово, що навіть попри сильні проросійські погляди у Луганську, для скоєння злочинів проти державності російські спецслужби застосовували громадян РФ, військовослужбовців. Один з тих, хто зривав прапор, був на параді на Червоній площі у Москві у формі російського спецназу. Прокопів знаходиться на даний момент у санкційному списку Євросоюзу, він у розшуку в СБУ», – розповідає журналіст.

Прокопів під час проросійських акцій у 2014 році фото з відкритих джерел

За його словами, Прокопів у 2022-му році дезертирував зі своєї військової частини, оскільки не хотів воювати за «руській мір» і жив у Луганську. Згодом його оголосило в розшук ФСБ РФ.

«І ось у вересні 2024-го Прокопіва спіймали, відправили назад у його військову частину, спокутувати кровʼю дезертирство. У першому ж штурмі уся група Прокопіва була знищена бійцями «Свободи», а сам Прокопів не захотів помирати за Путіна та російську мову, і у бій не вступив, здався у полон», – пояснив Бутусов.

У інтервʼю Прокопів пояснив мотиви своїх дій у 2014 році: «Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Сепаратист заявив, що у 2014 році мав «юнацький максималізм та захоплення революційними ідеями».

Нагадаємо, 4 березня 2014 року усі провідні українські медіа повідомляли з посиланням на відео з соцмереж про вивішування озброєними молодиками російського прапору в Луганську. Журналісти використали інструменти штучного інтелекту і пошук за скриншотами з відео допоміг установити навіть паспортні дані цих учасників «русской весни».

У «Трекері підсанкційних осіб» (EU sanctions tracker) Європейської комісії є дані про Германа Прокопіва.

До слова, уродженець Єнакієво Донецької області на східному фронті воював проти українських захисників у лавах армії РФ отримав довічне.