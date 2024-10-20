Склала мандат, аби рятувати сина у полоні. Історія депутатки, яку не випускали за кордон

Народна депутатка Ірина Геращенко розказала історію жінки, яка через мандат депутата селищної ради не могла перетнути кордон

18 жовтня в Україну з російського полону повернувся 22-річний військовий Юрій Свідерський. Його мати Світлана Свідерська-Лоб змушено склала мандат депутата селищної ради, аби брати участь у заходах на підтримку сина за кордоном. Про це розповіла народна депутатка Ірина Геращенко.

«Історію пані Світлани я розповідала премʼєру Шмигалю і спікеру Р. Стефанчуку, це вона була змушена скласти мандат, аби мати змогу брати участь в заходах на підтримку сина за кордоном. Куди її як депутатку селищної ради не випускали через свавільні укази влади на заборону виїзду жінок», – зауважила Геращенко.

Світлана Свідерська-Лоб регулярно брала участь у мітингах на підтримку військовополонених і безвісти зниклих у Хмельницькому. Для того, щоб їздити за кордон із такими акціями, вона відмовилася від депутатського мандату.

Світлана Свідерська-Лоб на акції в підтримку військовополонених фото: Суспільне

Світлана Свідерська-Лоб Суспільному розповіла, що її син перебував у російському полоні 29 місяців. Наразі він проходить реабілітацію.

Як відомо, постанова Кабінету міністрів №69 «Про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України» забороняє виїзд чиновників за кордон під час війни без поважних на те причин.

Нагадаємо, що 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини Zmina Максима Буткевича. Про це для Zmina повідомив його батько.

Також з російського полону повернулося 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки».