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Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: адвокати заявили про затягування справи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: адвокати заявили про затягування справи
У 2021 році троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суддя відклав заплановані на 24 та 25 липня засідання на вересень

Адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу. Про це повідомляє юридична компанія «Міллер».

Юристи зазначають, що суддя відклав заплановані на 24 та 25 липня засідання на вересень. Причиною цьому стало прохання адвокаток обвинувачених у злочині підлітків. Таке рішення суд нібито ухвалив через те, що захисниці мають інші судові засідання в ці ж дні.

Водночас, як стверджують представники компанії, представниці підлітків не надали підтверджень обставин, через які вони не можуть бути присутніми на засіданнях у зазначені дні.

«Це затягування судового процесу може бути спробою обвинувачених уникнути покарання. Активна участь громадськості та моніторинг справи можуть допомогти забезпечити справедливий розгляд справи», – йдеться в повідомленні.

Останнє судове засідання в цій справі відбулося 11 березня 2024 року. Тоді двом обвинуваченим у вчиненні зґвалтування призначили психологічну експертизу. Очікувалося, що у серпні мають провести допити свідків.

Зауважимо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну. 

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області. Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду. 

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн. 

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа знаходиться на розгляді апеляційного суду.

На думку сторони обвинувачення, серед потенційних ризиків – втеча за межі України. Адже обвинувачені є мешканцями села Верхні Ворота (найближча ділянка державного кордону України на відстані 50 км від вказаного населеного пункту) все своє життя проживали на території Закарпатської області, яка межує з чотирма країнами Європейського союзу, а тому можуть бути обізнані з місцями перетину держкордону.

Реалізації сценарію втечі, як вважає прокурор, може послужити й той факт, що неповнолітнім загрожує покарання від п’яти до семи років позбавлення волі.

До слова, суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу.

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Теги: зґвалтування дитина суд адвокат

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