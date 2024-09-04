Примусова евакуація дітей оголошена у ще 32 населених пунктах Донецької області

Рішення про евакуацію ухвалили під час засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. повідомило, що в рамках здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації примусову евакуацію дітей оголосили у ще 32 населених пунктах Донецької області. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Рішення ухвалили під час засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про населені пункти в Покровському та Краматорському районах Донецької області.

У Покровському районі примусову евакуацію дітей оголосили в таких населених пунктах:

Берестки;

Вовченка;

Вознесенка;

Дачне;

Зеленівка;

Зоря;

Кремінна Балка;

Новодмитрівка;

Новоселидівка;

Сонцівка;

Старі Терни;

Степанівка;

Сухі Яли;

Янтарне;

Гостре.

У Краматорському районі:

Іллінівка;

Березівка;

Бересток;

Водяне Друге;

Гнатівка;

Довга Балка;

Зелене Поле;

Калинове;

Олександро-Калинове;

Попів Яр;

Розкішне;

Русин Яр;

Стара Миколаївка;

Степанівка;

Тарасівка;

Яблунівка.

У міністерстві повідомили, що в рамках здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти.

У відомстві нагадали, що евакуація із зони бойових дій здійснюється безкоштовно.

Консультацію щодо евакуації можна отримати на гарячій лінії Донецької ОВА за телефоном 0 800 408 911.

нагадаємо, у Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, зокрема КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.

Раніше повідомлялося, що влада ухвалила рішення стосовно розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми у Донецькій області. Про це поінформував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у понеділок, 26 серпня.