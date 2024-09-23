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У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео)
Правоохоронці затримали чоловіка того ж дня вдома у столиці
фото: пресслужба поліції

Чоловіку загрожує до 15 років тюрми

У Голосіївському районі у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео) фото 1

Як повідомляє поліція, чоловік побачив як жінка спустилась у підземний перехід по Надніпрянському шосе та пішов за нею. Попри те, що все відбувалось близько 17:00, людей навколо не було, оскільки це місце знаходиться недалеко від промзони і перехожих там зазвичай небагато.

Далі він, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини 4000 грн, після чого зґвалтував її.

У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео) фото 2

Правоохоронці затримали його того ж дня вдома у столиці. Нападником виявився 37-річний житель Києва, який раніше вже відсидів термін за вчинення таких же злочинів на Донеччині.  Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного  автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. 

Теги: зґвалтування чоловік жінка поліція напад Київ Національна поліція України

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