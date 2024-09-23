У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео)

Чоловіку загрожує до 15 років тюрми

У Голосіївському районі у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомляє поліція, чоловік побачив як жінка спустилась у підземний перехід по Надніпрянському шосе та пішов за нею. Попри те, що все відбувалось близько 17:00, людей навколо не було, оскільки це місце знаходиться недалеко від промзони і перехожих там зазвичай небагато.

Поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад та зґвалтування 23-річної киянки.

Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів на території Донеччини. pic.twitter.com/55iOnbFpjc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Далі він, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини 4000 грн, після чого зґвалтував її.

Правоохоронці затримали його того ж дня вдома у столиці. Нападником виявився 37-річний житель Києва, який раніше вже відсидів термін за вчинення таких же злочинів на Донеччині. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.