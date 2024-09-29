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Трагедія на Волині: загинула дитина, впавши в зерносховище (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трагедія на Волині: загинула дитина, впавши в зерносховище (фото)
Хлопчика не вдалося врятувати
фото: ДСНС

ДСНС витягли дитину зі сховища, але її не вдалося врятувати

У селі Майдан Ковельського району загинула дитина, впавши в зерносховище. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Трагедія на Волині: загинула дитина, впавши в зерносховище (фото) фото 1

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.

Також на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень. 

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Теги: Волинська область діти смерть зерно ДСНС рятувальники

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