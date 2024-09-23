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У Тернополі водійка збила на смерть дитину (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Тернополі водійка збила на смерть дитину (фото)
Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Симоненка в Тернополі
фото: Нацполіція

Жінка наїхала на 13-річного велосипедиста

У Тернополі водійка на пішохідному переході збила на смерть дитину, яка їхала на велосипеді. 13-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні, але врятувати так і не змогли. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Симоненка. За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній потерпілий переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді. У цей момент водійка Volkswagen Tiguan проїжджала дорогу. Жінка не встигла вчасно загальмувати та наїхала на 13-річного велосипедиста.

Бригада екстреної медичної допомоги доправила школяра до лікарні. За годину в поліції повідомили, що хлопець помер у реанімації.

Правоохоронці взяли у водійки зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрито провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права керувати авто на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що в ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору. Від удару спрацювала подушка безпеки, яка і вбила дитину, що сиділа на передньому сидінні разом із п’ятирічною сестричкою. 

Раніше в Одесі їжачок вийшов на дорогу і спровокував ДТП. 

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Теги: діти дитина ДТП водій смерть

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