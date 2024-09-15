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У Франції розпочалися протести на підтримку жінки, яку ґвалтували понад 10 років

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Франції розпочалися протести на підтримку жінки, яку ґвалтували понад 10 років
На площі в Парижі протестувальники тримали плакати з повідомленнями підтримки жертв сексуального насильства
фото: Reuters

Випадок із 72-річною жінкою, яка неодноразово піддавалася нападам, коли була без свідомості, шокував світ

По всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запросив понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловіка Пеліко, 71-річного Домініка Пеліко, який визнав провину, судять разом із 50 іншими чоловіками, звинуваченими у її зґвалтуванні. Пара мала трьох дітей і семеро онуків. 

Жизель Пеліко отримала широку підтримку за її сміливість, оскільки вона погодилась,  щоб суд відбувався публічно, а не за закритими дверима.

Чоловіки, які ймовірно зґвалтували її, були у віці від 26 до 73 років. Серед заарештованих є депутат місцевої ради, журналіст, колишній поліціянт, тюремний охоронець, військовий, пожежник і державний службовець. 

Домініка Пеліко викрили лише тоді, коли охоронець спіймав його на зніманні жіночих спідниць в супермаркеті. Тоді його заарештували і виявили злочини, які він скоював проти своєї дружини, з якою проживав 50 років. 

Детективи виявили на USB-накопичувачі файл із позначкою «Abuses». Він містив близько 20 тис. зображень і фільмів, на яких його дружину зґвалтували до 100 разів. На суді в Авіньйоні Жизель Пеліко заявила, що поліція «врятувала мені життя».

Жизель Пеліко виходить із зали суду в Авіньйоні. Коли їй показали докази зґвалтувань, за її словами, її світ «розвалився»
Жизель Пеліко виходить із зали суду в Авіньйоні. Коли їй показали докази зґвалтувань, за її словами, її світ «розвалився»
фото: Ален Роберт/Shutterstock

Феміністські групи організували близько 30 протестів у містах, включаючи Париж і Марсель. На площі в Парижі протестувальники тримали плакати з повідомленнями підтримки жертв сексуального насильства. 

Суд, який мав тривати чотири місяці, зупинили, оскільки Домінік Пеліко захворів у день, коли його мали викликати на допит. Він має знову розпочатися в понеділок, але головуючий суддя Роджер Арата попередив, що слухання, можливо, доведеться відкласти, якщо Пеліко не зможе дати та заслухати свідчення.

До слова, Федеральний суд Швейцарії в одній зі справ про зґвалтування вирішив пом’якшити покарання ґвалтівнику, тому що саме сексуальне насилля тривало не довго – 11 хвилин. Таке рішення стало причиною протестів у кількох містах. Майже 500 людей зібралися біля будівлі суду в Базелі та 11 хвилин мовчки тримали підняті вгору руки. Стільки ж тривало і зґвалтування.

Нагадаємо, адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу.

Нещодавно троє чоловіків у Москві зґвалтували співробітницю російського пропагандистського ЗМІ.

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Теги: Париж напад наркотики допит поліція чоловік журналіст зґвалтування

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