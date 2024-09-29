У Маріуполі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей

Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити українських дітей на майбутній російський мобілізаційний резерв

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розпочали впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей «Служу отєчєству». Для цього вони активно залучають бойовиків армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що так званий голова обласної асоціації Олександр Остапенко разом із місцевими колаборантами на базі місцевих шкіл створює спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

«Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії. Через подібні «виховні» заходи російська влада намагається створити нове покоління, лояльне до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси кремля», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти змушують українських дітей займатися виготовленням безпілотників для російської армії. Відомо, що у Маріуполі у школі №47, відкрили спеціалізований інженерний клас, де школярів навчають проєктуванню та виробництву дронів. Це є частиною російської програми «Образование», яка фінансується Кремлем.