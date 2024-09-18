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Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
Суд призначив чоловіку максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі
фото ілюстративне

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав

У Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному чоловіку. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного  автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. 

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Водночас суд, надавши оцінку наданим прокурорами доказам, визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та призначив йому максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.  

Також, після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. 

Як повідомлялося, у Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який зґвалтував свого знайомого. На суді обвинувачений заявив, що таким чином «помстився за те, що потерпілий чіплявся до його доньки».  За даними суду, підозрюваний 23 липня 2024 року прийшов до дому потерпілого. Оскільки нападник знав, що в його жертви є проблеми з опорно-руховим апаратом і той не може чинити опір, він зґвалтував чоловіка.

Теги: прокурор чоловік вирок суд зґвалтування Київ

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