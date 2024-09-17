На Вінниччині чоловік зґвалтував знайомого, бо той чіплявся до його доньки

Обвинувачений здійснив наругу над чоловіком згадавши, що два роки тому той торкався до геніталій його доньки

Чоловік намагався помститися знайомому за те, що той чіплявся до його доньки

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який зґвалтував свого знайомого. На суді обвинувачений заявив, що таким чином «помстився за те, що потерпілий чіплявся до його доньки». Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області, повідомляє ТСН.

За даними суду, підозрюваний 23 липня 2024 року прийшов до дому потерпілого. Оскільки нападник знав, що в його жертви є проблеми з опорно-руховим апаратом і той не може чинити опір, він зґвалтував чоловіка.

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, прийшов додому до потерпілого, де ще випив. Після чого обвинувачений згадав, що два роки тому потерпілий торкався за геніталії його доньку й сусідську дівчинку.

Тому чоловік вирішив йому помститися і вдарив потерпілого долонею по голові, після чого той упав з пенька. Оскільки потерпілий опирався, подолавши його опір, він висунув свій статевий орган і почав знущатися з потерпілого. Підсудний додав, що він розкаюється і здійснює догляд за потерпілим.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 152 КК України та засудив до двох років іспитового терміну.

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