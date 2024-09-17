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На Вінниччині чоловік зґвалтував знайомого, бо той чіплявся до його доньки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Вінниччині чоловік зґвалтував знайомого, бо той чіплявся до його доньки
Обвинувачений здійснив наругу над чоловіком згадавши, що два роки тому той торкався до геніталій його доньки
фото з відкритих джерел

Чоловік намагався помститися знайомому за те, що той чіплявся до його доньки

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який зґвалтував свого знайомого. На суді обвинувачений заявив, що таким чином «помстився за те, що потерпілий чіплявся до його доньки». Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області, повідомляє ТСН.

За даними суду, підозрюваний 23 липня 2024 року прийшов до дому потерпілого. Оскільки нападник знав, що в його жертви є проблеми з опорно-руховим апаратом і той не може чинити опір, він зґвалтував чоловіка.

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, прийшов додому до потерпілого, де ще випив. Після чого обвинувачений згадав, що два роки тому потерпілий торкався за геніталії його доньку й сусідську дівчинку.

Тому чоловік вирішив йому помститися і вдарив потерпілого долонею по голові, після чого той упав з пенька. Оскільки потерпілий опирався, подолавши його опір, він висунув свій статевий орган і почав знущатися з потерпілого. Підсудний додав, що він розкаюється і здійснює догляд за потерпілим.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 152 КК України та засудив до двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, співробітниця російського пропагандистського спортивного ресурсу «Матч ТБ» заявила про те, що її зґвалтували поряд із телецентром «Останкіно» в Москві. За підозрою у злочині затримано трьох чоловіків.

До слова, засуджений за зґвалтування і вбивство 85-річної жительки Кіровської області РФ колишній найманець ПВК «Вагнер» Іван Россомахін підписав контракт із міністерством оборони РФ і знову поїхав на війну проти України

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Теги: зґвалтування чоловік Вінниччина суд дитина

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