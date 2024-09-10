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Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру
Вадим Долотенко, якого правоохоронці підозрюють у побитті військового
фото: 18000

Підозрюваний у побитті військового переховується від органів слідства

Місцевому жителю, який побив військовослужбовця в Смілі, що на Черкащині, оголошено підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначають правоохоронці, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.

Теги: військові бійка Офіс Генерального прокурора підозра

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