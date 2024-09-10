Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру

Підозрюваний у побитті військового переховується від органів слідства

Місцевому жителю, який побив військовослужбовця в Смілі, що на Черкащині, оголошено підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначають правоохоронці, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Смілій на Черкащині військовий на лікраняному написав у Fb про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили їм.

Кримінальний авторитет Долтенко дізнався про пост, викликав військового, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. pic.twitter.com/QjDJriRQqn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.