Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади

Командир 211 бригади Олег Побережнюк вже перебував під вартою, але 20 грудня вийшов під заставу

У неділю, 29 грудня, було повідомлено про підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами. Однак, командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Раніше вже повідомлялося про підозри цьому командиру бригади та командиру взводу, який знущався над військовослужбовцями.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.

Однак у Тернополі командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. 19 грудня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн.

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – у них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.