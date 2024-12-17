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Знущання з солдатів 211-ї бригади: комбригу повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Знущання з солдатів 211-ї бригади: комбригу повідомлено про підозру
Владислав Пастух фотографується на тлі прив’язаного до хреста українського військового
фото: УП

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Розпочато кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади», – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

повідомляється, що у кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

Крім того, командиру згаданої бригади сьогодні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій.

Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Повідомляється, що правоохоронці вже провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності. 

Нагадаємо, журналісти заявили, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями. 

Теги: прокуратура наказ прокурор Миколаїв бойові виплати

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