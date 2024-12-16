Знущання з солдатів 211-ї бригади: Сирський призначив перевірку

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків

За рішенням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку для перевірки інформації про знущання з солдатів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ з боку керівництва. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу.

Як зазначається, на час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою.

«Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку», – зазначено в дописі.

Пресслужба Генштабу зазначає, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до вищого військового командування. Він заявив, що негайно відправив листи на Генеральний штаб ЗСУ та Військову службу правопорядку для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

«Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту», – написав омбудсмен.

Нагадаємо, журналісти заявили, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.

Однак, як зазначили журналісти, до відкриття кримінального провадження справа не дійшла. Натомість прокуратура розслідувала справу про нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців.