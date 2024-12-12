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Марія Берлінська: Ми перебуваємо на початку третьої світової війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Марія Берлінська: Ми перебуваємо на початку третьої світової війни
фото: glavcom.ua

«Якщо навіть буде перемир'я Росія повернеться. Це буде обов'язково»

Волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, оскільки вже сформована «вісь зла». Таку заяву вона зробила на GET Business Festival від Delo.ua, передає кореспондент «Главкома».

За її словами, всі диктаторські режими вже починають обʼєднуватися, тому важливо активніше розвивати мілтек-бізнес (від англ. Military technology business – військово-технічний бізнес – «Главком»). 

Як пояснює Берлінська, на початку вторгнення Україна була більш прогресивнішою у цьому напрямку, саме за рахунок швидкості, гнучкості нестандартних рішень та асиметричних відповідей.

Водночас станом на кінець 2024-го року, підкреслює волонтерка, «технологічну війну Україна програє». Берлінська додала, що зараз як ніколи важливо «включатися всім» у процес.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Також після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно», – заявив дипломат. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

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Теги: Марія Берлінська Монако президент Україна Володимир Зеленський прокурор бізнес росія

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