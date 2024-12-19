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Суд відправив під варту командира 211 понтонно-мостової бригади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд відправив під варту командира 211 понтонно-мостової бригади
Владислав Пастух фотографується на тлі прив’язаного до хреста українського військового
фото: УП

Вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків», – йдеться у повідомленні.   

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

17 грудня ОГП повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України та оголосили підозру її командиру.

У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

Досудове розслідування доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.

Командиру згаданої бригади повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Правоохоронці вже провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності. 

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями. 

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Теги: корупція в Україні військові Україна бойові виплати

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