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Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Кобмриг 211-ї бригади Олег Побережнюк у Тернопільському міськрайонному суді, 19 грудня 2024 року
фото: Оксана Мацьопа, Ґрати

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі не повідомляють

У Тернополі командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Вчора, 19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Командиру бригади Олегу Побережнюку пред'явили підозру в зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, відволікаючи їх від виконання службових обов'язків.

Національна поліція проводила розслідування щодо керівника бригади. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК України). Імені підозрюваного не називають, але йдеться про Олега Побережнюка, адже саме він є командиром бригади.

Судове засідання у Тернопільському міськрайонному суді щодо обрання запобіжного заходу для Побережнюка перенесли через відсутність його адвоката, який не зміг бути присутнім з поважних причин.

Деякі військовослужбовці 211 бригади висловили підтримку своєму командиру, називаючи обвинувачення «замовними» та заперечуючи факти зловживань і насильства в бригаді.

Нагадаємо, на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру. За даними досудового розслідування, протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на Чернігівщині воєнком за хабарі знімав з обліку призовників.

Ще раніше Національне агентство із питань запобігання корупції дійшло висновку: колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатися на суму 188 млн грн.

Теги: суд Україна бойові виплати

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