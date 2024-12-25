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Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків
фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 ворожих влучань

Вранці 25 грудня окупанти завдали масованого удару по Харківській області, унаслідок чого поранення отримали шестеро людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора й опублікував фото наслідків атаки.

Як відомо, у середу з 06:00 до 06:30 росіяни били по Харкову та передмістю. Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 ворожих влучань.

Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків фото 1
фото: Офіс Генпрокурора

У Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Поранення отримали шість мирних мешканців.

Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків фото 2
фото: Офіс Генпрокурора

За попередніми даними, по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С-400, по Немишлянському – Х-35. Близько 06:50 росіяни атакували ударним безпілотником село Слобожанське Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство.

6 фото
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фото: Офіс генерального прокурора

А о 08:30 ударний БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основʼянському районі Харкова. Горів житловий будинок. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами чиновника, під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області. Так, у частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням: Харківщина – 500 тис. абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

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Теги: Олексій Кулеба росіяни поранення будинок Харківщина прокурор армія міністр окупанти

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