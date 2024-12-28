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Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото з відкритих джерел

«В результаті пошукових дій стала відома інформація, яка вказала на «дуже велику ймовірну винуватість Зінченка»

Обвинувачений у вбивстві Фаріон, 18-річний В’ячеслав Зінченко, близько 700 разів відвідував форум зброярів. Про це в інтервʼю повідомила адвокатка потерпілої сторони Наталія Романюк.

За її словами, останні місяці проводилися негласні слідчі розшукові дії, в результаті яких стала відома інформація, яка вказала на «дуже велику ймовірну винуватість Зінченка».

Романюк заявляє, що були знайдені скриншоти маршруту до будинку Ірини Фаріон, також останній пошуковий запит Зінченка «купити пістолет». «Зараз дослівно вам скажу: «на форумі зброярів продам стартовий пістолет», «куплю умний стартовий пістолет» – це були крайні його повідомлення перед тим, як його затримала поліція», – повідомила адвокатка.

Крім цих запитів, Зінченко хотів купити новий телефон. На думку Романюк, це «нормально хотіти купити нові речі», однак, вдруге купувати стартовий пістолет викликає підозри.

«На цьому ганфорумі він заходив за три місяці понад 700 раз, на форум зброярів. Не на форум футбольний, його дуже цікавила зброя, ніж футбол. Це ми бачимо з власне доступу до його Google-акаунту, з його пошукових запитів», – наголосила адвокатка. Вона додала, що саме ці пошукові запити «можуть багато говорити» про особистість Зінченка.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

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Теги: зброя Ірина Фаріон жінка поліція розслідування адвокат прокурор телефон вбивство Google пістолет

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