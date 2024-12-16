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Засуджено експоліцейську, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Засуджено експоліцейську, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма
На вирок жінка очікувала під вартою
фото: пресслужба Офісу генпрокурора

Суд визнав колишню поліцейську винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності 

Суд призначив покарання експоліцейській, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма. Жінці призначили 15 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. 

Суд визнав колишню поліцейську винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією майна. 

У суді довели, що що під час окупації м. Ізюм поліцейська добровільно перейшла на бік ворога та співпрацювала з представниками збройних формувань РФ.

Засуджена добровільно обійняла псевдопосаду «слідчої» в окупаційній «народной милиции», яку в подальшому було перейменовано в «Отделение полиции №2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Жінка проводила слідчі дії за російським законодавством, а також разом з окупантами патрулювала місто.Крім того, вона вказала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель міста.  

На вирок жінка очікувала під вартою. З лав Національної поліції України її звільнили. Триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про Вадима Колесніченка. Ексрегіонала Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації РФ. За даними слідства, нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією.

До слова, до 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями «спеціальної військової операції».  Повідомляється, що за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Теги: прокурор жінка місто вирок державна зрада Ізюм

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