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США можуть встановити 920% мито на китайський графіт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США можуть встановити 920% мито на китайський графіт
США та Китай вступають у новий етап торгового протистояння
фото із відкритих джерел

Американські виробники графіту вимагають до 920% мит на імпорт китайського графіту, посилаючись на нечесну торгову конкуренцію

Вартість акумуляторів у США може різко зрости, а ціни на деякі компоненти подвоїтися, якщо Вашингтон введе додатковий високий тариф на імпорт графіту з Китаю. Саме цього домагаються американські виробники матеріалів для акумуляторів, насамперед для самих Сполучених Штатів. Вигравши в самолюбстві та марнославстві, вони програють в торговій війні і втратять будь-які шанси на відродження галузі. По суті, це буде кінцем північноамериканських амбіцій, пише OilPrice.

Згідно зі звітом інвестиційного банку Roth Capital Partners, на який посилається газета South China Morning Post, у США витрати на зберігання енергії та акумулятори для електромобілів можуть зрости більш ніж удвічі через ескалацію торгових воєн за критично важливі корисні копалини.

Цей звіт з'явився після заклику Американської асоціації виробників активних анодних матеріалів (AAAMP), опублікованого минулого тижня. Це спільний орган коаліції американських виробників графіту.

«AAAMP закликає допомогти захистити північноамериканську графітну промисловість, яка ризикує бути придушеною зловмисною торговельною практикою Китаю. Без торгових послаблень з боку уряду США вітчизняна графітова промисловість опиниться в небезпеці», – заявив речник коаліції Ерік Олсон.

«Поточний тариф у 25% на більшу частину імпорту графіту з Китаю – домінуючого світового постачальника матеріалу для акумуляторів – занадто низький», – кажуть у Американській асоціації виробників активних анодних матеріалів.

Галузеве об'єднання подало петицію до Міністерства торгівлі та Комісії з міжнародної торгівлі (ITC) з проханням розпочати торгове розслідування та запровадити мита до 920% на імпорт із КНР натурального та синтетичного графіту, що використовується для виробництва анодного матеріалу для літійних акумуляторів.

А якщо ні, то без торгової підтримки з боку уряду США американська графітова промисловість просто зникне, кажуть представники галузі. Адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, погодиться з доводами і введе зазначені мита, незважаючи ні на що. Однак це матиме зворотній ефект, упевнені експерти.

За словами Roth Capital Partners, 920% мито на імпорт графіту з Китаю для виготовлення анодів акумуляторів може більш ніж подвоїти вартість частин акумуляторів. 

Як пише OilPrice, на світовому ринку графіту геополітичний ризик дуже високий, оскільки в 2030 році попит буде в 10 разів перевищувати пропозицію за межами найбільшого виробника (Китаю).

Торговельна напруженість між США та Китаєм загострилася після обрання Дональда Трампа. Новообраний президент пригрозив Китаю додатковими митами, а Пекін заборонив експорт критично важливих мінералів галію, германію та сурми до США, встановивши суворіші обмеження на кінцеве використання графітових матеріалів, які експортуються до Америки. 

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Теги: імпорт промисловість розслідування корисні копалини Китай США технології економіка бізнес

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