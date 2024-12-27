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«Азербайджанські авіалінії» призупиняють рейси до Росії після авіакатастрофи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Азербайджанські авіалінії» призупиняють рейси до Росії після авіакатастрофи
Після авіакатастрофи під Актау компанія призупинила польоти до Махачкали та Грозного «до завершення розслідування»
фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Багато пілотів відмовляються летіти до Росії після авіатрощі

Компанія «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) оголосила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст. Про це повідомляє «РИА Новости».

Після авіакатастрофи під Актау компанія призупинила польоти до Махачкали та Грозного «до завершення розслідування». Наразі до цих міст додали Сочі, Уфу, Самару, Волгоград та Мінеральні Води.

Рішення ухвалили, «беручи до уваги результати попереднього розслідування аварії літака Embraer 190 та можливі ризики для безпеки польотів на підставі рішення азербайджанського Державного агентства цивільної авіації». Також видання «Можем объяснить» повідомило, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до Росії після загибелі колег.

Так, зранку 27 грудня в низці російських міст знову оголошували план «Килим» через атаку безпілотників. У цей час рейс J28717 Баку – Мінеральні Води розвернувся над Каспійським морем і повернувся до аеропорту відправлення.

Попри те, що літак направили в обхід зони обмежень, командир відмовився летіти в Росію і розвернув борт. Пізніше обидва пілоти відмовилися вилітати до Росії, навіть коли обмеження було знято.

Також найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви через «події у повітряному просторі Росії». Про це повідомляє 9 канал Ізраїль.  

Повідомляється, що польоти відмінено на тиждень. Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде прийнято рішення про відновлення рейсів. 

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: літак розслідування обмеження

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