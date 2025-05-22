Син Крупи приховав від Податкової $500 тис. в австрійському банку

Олександр Крупа задекларував, що заробив близько 481 тис.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в декларації колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Повна перевірка декларації ексчиновника за 2022 рік виявила ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн і неправдивих відомостей на 44 млн грн. Посадовець указав відомості про наявність готівки в різних валютах на понад 23 млн грн. Під час перевірки законності джерел її походження він не підтвердив.

Крупа приховав від декларування понад $500 тис. (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення. Також він не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, придбані у 2021-2022 роках, і вказав неправдиві відомості про отриманий дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, зменшивши його на 110 тис. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Результати повної перевірки Олександра Крупи стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

До слова, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО.