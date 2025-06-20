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Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи
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фото: Служба безпеки України

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Співробітників державного підприємства «Документ» та керівника польської філії підозрюють у розтраті 21 млн грн, нарахованих за одночасну роботу працівників у Варшаві та Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та пресцентр СБУ

«Як свідчать матеріали провадження, до організації оборудки причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки», – повідомили в СБУ.

«Встановлено, що директор філії у Варшаві в період з жовтня 2022 року по листопад 2023 року підписувала акти виконаних робіт співробітникам, які згідно з документами, одночасно працювали у Києві та у Польщі. Тобто робочий день одного співробітника становив 16 годин», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за надання послуг у польській філії ДП «Документ» працівникам нараховували зарплату у сумі 250-300 злотих за годину (за курсом НБУ близько 2 – 3 тис. грн). Згідно з документами, ці співробітники працювали у Польщі по 150-210 годин на місяць. За місяць за «роботу» у польській філії підозрювані отримували від 250 до 500 тис. грн на одного співробітника.

Загалом встановлено 66 епізодів таких нарахувань на загальну суму 21 млн грн. Досудове розслідування триває, встановлюються інші подібні факти оплати за послуги, які не надавались, додали у прокуратурі. 

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами ДКР СБУ повідомлено про підозру у розтраті грошей директору «Державного підприємства «Документ» філія в Польщі», а також п’ятьом працівникам ДП «Документ», серед яких ж нинішнім та колишнім. Крім того у пособництві розтраті підозрюють двох бухгалтерів держпідприємства.

Теги: Польща корупція в Україні розслідування Україна послуги

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