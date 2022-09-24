«Начальник» окупаційної міліції Козачої Лопані отримав підозру

Правоохоронцями вирішується питання про повідомлення про підозру іншим особам, які співпрацювали з окупантами

Підозрюваним виявився житель селища Козача Лопань

Дергачівська окружна прокуратуру Харківської області заочно повідомила про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) мешканцю смт Козача Лопань. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що під час окупації смт Козача Лопань представники РФ створили незаконний правоохоронний орган – «Народну міліцію». Підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» псевдоміліції.

«Серед його функціональних обов’язків було прийняття на службу інших осіб, організація діяльності працівників, підписання та погодження незаконних службових документів», – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про повідомлення про підозру іншим особам, які співпрацювали з окупантами та працювали у так званій «Народній міліції смт Козача Лопань».

Раніше повідомлялося, що у звільненому від окупантів селищі Козача Лопань на Харківщині знайдено братську могилу.

Нагадаємо, село Козача Лопань Харківської області опинилося під окупацією росіян у перші дні вторгнення. У населеному пункті знаходиться пункт контролю митниці з Росією та проходить залізнична колія Харків–Москва.

11 вересня ЗСУ звільнили село у ході контрнаступу на північному сході країни. Правоохоронці виявили дві катівні, які окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину. За інформацією Офісу генерального прокурора, російські військові насильно утримували там людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.