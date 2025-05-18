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В Україні з'явилась нова шахрайська схема, пов’язана з держзрадою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні з'явилась нова шахрайська схема, пов’язана з держзрадою
фото з відкритих джерел

Пенсіонерка з Тернополя віддала шахраям понад 400 тис. грн

В Україні з’явилася нова шахрайська схема: зловмисники телефонують людям, вдають силовиків і звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління поліції у Тернопільській області

Зазначається, що за цією схемою вже постраждала пенсіонерка з Тернополя, яка втратила понад 400 тис. грн. Жінці зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався слідчим однієї з українських силових структур. Він повідомив, що проти неї відкрито кримінальну справу за підозрою в державній зраді. Нібито пенсіонерка купувала ліки в осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території, а отже – фінансувала ворога.

«Шахрай тиснув психологічно, створюючи враження, що її вже от-от заарештують, але при цьому «дав шанс» уникнути відповідальності – мовляв, треба переказати кошти для «пом’якшення ситуації». У страху та розгубленості жінка не звернулась до поліції, а наступного дня пішла в обмінник і переказала на вказаний рахунок $9100 й €1000», – йдеться в повідомленні.

Лише після цього жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайства. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

«Правоохоронці вкотре наголошують, що жоден представник поліції, СБУ чи інших силових структур не має права вимагати гроші за «вирішення питання», «закриття справи» чи «пом’якшення покарання». Якщо ви отримали дзвінок із подібними погрозами, варто зберігати спокій, не треба діяти на емоціях, одразу потрібно завершити розмову й телефонувати на 102», – зазначають в пресслужбі.

Поліція також радить ніколи не довіряти особам, які відрекомендовуються посадовцями по телефону, особливо якщо вони вимагають гроші чи погрожують кримінальними провадженнями. Єдиний правильний шлях – перевіряти інформацію напряму через офіційні канали та не передавати кошти стороннім особам.

Нагадаємо, раніше київські поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника.

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Теги: шахрайство гроші Тернопільщина поліція жінка

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