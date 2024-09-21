Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів

Підозрювані використовували для збуту Telegram

В Україні викрито масштабний канал збуту зброї та наркотиків. У рамках справи підозри отримали 116 осіб. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У результаті розслідування оголошено підозру 49 особам за незаконне зберігання і збут зброї по всій Україні, а також за привласнення зброї (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 людей підозрюють у незаконному обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів: 12 мінометів і протитанкових мін, 187 гранатометів, понад 85 автоматів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї та інше. Загалом було знайдено майже 38 тисяч набоїв та 15 кг пороху.

Крім того, в декількох регіонах відбулося ще 69 обшуків, у результаті яких виявлено психотропні речовини на суму понад 15,5 млн грн, серед яких 15 кг амфетаміну, понад 7 тисяч таблеток MDMA та канабіс. Також вилучено готівку, мобільні телефони, банківські карти та інші предмети.

Підозрювані використовували Telegram для збуту наркотиків через методи «закладок» і поштову доставку, зокрема в прифронтових зонах. В одному з обшуків було виявлено лабораторію для виготовлення наркотиків. 11 підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації. Триває процес обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

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Раніше у Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі.

Також київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу.