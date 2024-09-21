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Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб
Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів
фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Підозрювані використовували для збуту Telegram

В Україні викрито масштабний канал збуту зброї та наркотиків. У рамках справи підозри отримали 116 осіб. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У результаті розслідування оголошено підозру 49 особам за незаконне зберігання і збут зброї по всій Україні, а також за привласнення зброї (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 людей підозрюють у незаконному обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб фото 1

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів: 12 мінометів і протитанкових мін, 187 гранатометів, понад 85 автоматів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї та інше. Загалом було знайдено майже 38 тисяч набоїв та 15 кг пороху.

Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб фото 2

Крім того, в декількох регіонах відбулося ще 69 обшуків, у результаті яких виявлено психотропні речовини на суму понад 15,5 млн грн, серед яких 15 кг амфетаміну, понад 7 тисяч таблеток MDMA та канабіс. Також вилучено готівку, мобільні телефони, банківські карти та інші предмети.

Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб фото 3

Підозрювані використовували Telegram для збуту наркотиків через методи «закладок» і поштову доставку, зокрема в прифронтових зонах. В одному з обшуків було виявлено лабораторію для виготовлення наркотиків. 11 підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації. Триває процес обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

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Раніше у Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі

Також київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу. 

 

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Теги: прокурор розслідування Telegram солодощі виготовлення

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