Telegram ігнорував судові повістки та ордери кілька років – WSJ

Журналісти дізналася, що Telegram та його засновник робив із судовими вимогами влади

The Wall Street Journal: Судові повістки роками накопичувалися на пошті Telegram

Судові повістки та ордери, які влада відправляла Telegram, накопичувалися на електронній пошті месенджера, що рідко перевіряється. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерело, близьке до засновника платформи Павла Дурова.

Співрозмовник визнав, що Telegram кілька років фактично ігнорував звернення до влади.

Французька влада звинуватила Дурова у відмові співпрацювати зі слідством щодо діяльності Telegram. За словами прокурора Парижа Лор Беккуо, з боку месенджера була «майже повна відсутність реакції… на судові вимоги».

Крім того, Дурову пред'явлено звинувачення у співучасті у поширенні дитячої порнографії, у збуті наркотиків та шахрайстві у складі організованої групи.

Дурова затримали увечері 24 серпня у паризькому аеропорту Ле-Бурже. 28 числа суд ухвалив рішення про нагляд над засновником Telegram. Йому заборонили залишати територію Франції, зобов'язали внести заставу у розмірі €5 млн і двічі на тиждень з'являтися до поліцейської дільниці.