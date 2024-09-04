Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа Дубінського: ДБР повідомило нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Справа Дубінського: ДБР повідомило нові деталі
ДБР не називає прізвища депутата, але відповідно до деталей справи, йдеться про Олександра Дубінського
фото: Уніан

Нардеп із помічником неодноразово допомагав ухилянтами виїхати за кордон

Працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяння народним депутатом та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово.
Тому, 2 вересня 2024 року Офіс Генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО.

ДБР не називає прізвища депутата, але відповідно до деталей справи, йдеться про Олександра Дубінського.

Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації «Медіаоборона».

«Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

Читайте також:

Теги: депутат прокурор документи кордон перевезення Олександр Дубінський ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська асоціація звернулася з проханням знизити тарифи на перевезення
Вартість вантажних залізничних перевезень виросла у 57 разів: виробники феросплавів навели приклад
30 серпня, 14:24
18 січня 2023 року у Броварах біля дитсадка та житлової багатоповерхівки впав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій
Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: до суду скеровано обвинувальний акт
29 серпня, 12:05
Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня
Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня
21 серпня, 21:00
Prozorro – система закупівель, де державні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, а представники бізнесу змагаються за можливість стати постачальником держави
Соратник Зеленського анонсував реформу системи Prozorro
20 серпня, 07:44
Мінінфраструктури: Якщо проєкт стане успішним - відкриється нова перспектива: водійок почнуть набирати на міжобласні та міждержавні маршрути
Мінінфраструктури відкриває курси керування автобусом для жінок: кого візьмуть і чому навчать
14 серпня, 15:09
Громадяни зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді
На кордоні з Польщею на два дні відкриється додатковий перехід
13 серпня, 23:18
У Білорусі повідомили, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною
Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ
11 серпня, 12:51
Військова операція в Курській області, перша смерть від нового штаму коронавірусу. Головне за 7 серпня
Військова операція в Курській області, перша смерть від нового штаму коронавірусу. Головне за 7 серпня
7 серпня, 21:00
Право на отримання допомоги мають пенсіонери з низькими доходами, які проживають у постраждалих від війни районах
Уряд Фінляндії виділив 2 млн євро на підтримку українських пенсіонерів
5 серпня, 23:34

Події в Україні

Противник привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого
Противник привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого
Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300
Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
Справа Дубінського: ДБР повідомило нові деталі
Справа Дубінського: ДБР повідомило нові деталі
Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
40K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)
12K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua