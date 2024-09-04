Справа Дубінського: ДБР повідомило нові деталі

ДБР не називає прізвища депутата, але відповідно до деталей справи, йдеться про Олександра Дубінського

Нардеп із помічником неодноразово допомагав ухилянтами виїхати за кордон

Працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяння народним депутатом та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово.

Тому, 2 вересня 2024 року Офіс Генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО.

ДБР не називає прізвища депутата, але відповідно до деталей справи, йдеться про Олександра Дубінського.

Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації «Медіаоборона».

«Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.