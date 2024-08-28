Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal

Телефон засновника Telegram був зламаний минулого року шпигунами Франції та ОАЕ

Спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За даними газети, операція під назвою Purple Music проводилася на тлі «крайнього занепокоєння» Парижа, що «Ісламська держава» «використовувала Telegram для вербування та планування терактів».

Джерела видання зазначили, що протягом тривалого часу компанія Дурова ігнорувала повістки та судові накази. За твердженнями Telegram, діяльність месенджера не суперечить положенням європейського Акту щодо цифрових послуг. За оцінками Wall Street Journal, ознаки того, що злом телефону Дурова пов'язаний із його затриманням у Парижі, наразі відсутні.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.