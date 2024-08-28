Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
Павло Дуров давно опинився у центрі уваги спецслужб
фото з відкритих джерел

Телефон засновника Telegram був зламаний минулого року шпигунами Франції та ОАЕ

Спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За даними газети, операція під назвою Purple Music проводилася на тлі «крайнього занепокоєння» Парижа, що «Ісламська держава» «використовувала Telegram для вербування та планування терактів».

Джерела видання зазначили, що протягом тривалого часу компанія Дурова ігнорувала повістки та судові накази. За твердженнями Telegram, діяльність месенджера не суперечить положенням європейського Акту щодо цифрових послуг. За оцінками Wall Street Journal, ознаки того, що злом телефону Дурова пов'язаний із його затриманням у Парижі, наразі відсутні.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у  відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Читайте також: Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
Теги: Ісламська держава президент бізнесмен Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ветеран російсько-української війни Іван Рудий хоче провести загальнонаціональне дослідження ігрової залежності серед військових
Лудомани в армії. Голова регулятора грального бізнесу пояснює, що змінилося за останні три місяці Інтерв’ю
31 липня, 15:35
Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів
Мадуро виграв вибори у Венесуелі: які країни виступили проти
29 липня, 09:11
Президент подякував воїнам за наповнення українського обмінного фонду
Сили оборони впродовж трьох днів активно наповнюють обмінний фонд – Зеленський
9 серпня, 19:29
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
10 серпня, 23:30
Новим законопроєктом пропонується, зокрема, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%
Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту
26 серпня, 17:34
Наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги
14 серпня, 08:46
Грошовий переказ від російського олігарха Хана був заморожений
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
16 серпня, 21:36
Український військовий допоміг старенькій попити
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
18 серпня, 20:56
Фізична присутність ЗСУ у Курській області – це спосіб компенсувати дефіцит далекобійності
Зеленський назвав одну з причин наступу ЗСУ на Курщині
26 серпня, 22:20

Соціум

Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям
У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
Новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося – Reuters
Новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося – Reuters
Загибель мільярдера Лінча на яхті в Італії: підозрюваний відмовився свідчити
Загибель мільярдера Лінча на яхті в Італії: підозрюваний відмовився свідчити
Заборона мобільних телефонів в школі: Франція починає експеримент
Заборона мобільних телефонів в школі: Франція починає експеримент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
8683
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
6785
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua