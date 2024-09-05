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Син Байдена визнав провину у справі про ухилення від сплати податків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Син Байдена визнав провину у справі про ухилення від сплати податків
Гантер Байден (на передньому плані) каже, що прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса
фото: ulio Cortez, Associated Press

За словами адвоката, Гантер Байден визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його, і він прийме будь-який вирок, який зрештою винесе суд Лос-Анджелеса

Син чинного президента США Джо Байдена Гантер визнав провину у справі про ухилення від сплати податків, оголосили його адвокати сьогодні. Про це повідомляє CNN.

За словами адвоката Еббі Лоуелла, Гантер Байден визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його, і він прийме будь-який вирок, який зрештою винесе суд Лос-Анджелеса.

Гантеру Байдену висунули звинувачення у дев’яти податкових злочинах, зокрема, у трьох тяжких. Прокурори стверджують, що син президента США не заплатив 1,4 мільйона доларів податків та ухилився від сплати податків, подавши податкові декларації з неправдивою інформацією. Вони також стверджують, що Гантер Байден витрачав свої гроші на розкішні автомобілі, розкішні готелі та секс-працівниць замість того, щоб платити податки вчасно.

Гантер Байден, зрештою, заплатив близько 2 млн дол податків та штрафів, дізнавшись про початок розслідування. За декілька тижнів до суду суддя заборонив адвокатам Байдена розповідати присяжним про запізнілу сплату податку або про його алкогольну та наркотичну залежність, що завдало серйозного удару по стратегії його захисту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що приймає вирок своєму сину Гантеру у федеральній справі про незаконне зберігання зброї. Американський лідер зазначив, що він – «президент, але я також і батько», та наголосив, що він і перша леді Джилл Байден «любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він став сьогодні».

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Хантера Байдена також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тис. 

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Теги: США Джозеф Байден податки гроші прокурор суддя розслідування вирок

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