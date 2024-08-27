Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні

Зеленський: «На сьогодні затримання Павла Дурова не впливає на те, що Telegram працює в Україні»

Президент зауважив, що політика України в таких питаннях буде узгоджуватися з відповідною політикою країн ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції ніяк не вплине на роботу додатка в Україні. Про це він заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність» .

«Не знаю деталі цієї справи, скажу відверто. І, думаю, що ніхто не знає. Але на сьогодні його затримання (засновника Telegram Павла Дурова – ред.) не впливає на те, що Telegram працює в Україні», – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що політика України в таких сенситивних питаннях буде узгоджуватися з відповідною політикою країн ЄС.

Нагадаємо, засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі.

До слова, Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати своєму громадянину Павлу Дурову, засновнику Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку. Про це йдеться в заяві МЗС країни.