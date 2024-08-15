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Столичні митники знайшли у пакунках з Таїланду 11 кг наркотиків (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Столичні митники знайшли у пакунках з Таїланду 11 кг наркотиків (фото)
Перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці бельгійські вівчарки Шарм та Харді
фото: Київська митниця

Наркотики пересилалися під виглядом харчових продуктів на адресу отримувачів з Києва, Львова та Ірпеня

Київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Про це розповіли у Київській митниці.

Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу. 

«Перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці бельгійські вівчарки Шарм та Харді. Решту посилок з Таїланду митники вже тримали на контролі. Небезпечні знахідки митники скерували для проведення експертного дослідження до лабораторії», – йдеться у повідомленні митників.

Експерти визначили, що рослинна речовина зеленого кольору є канабісом, а пастоподібна – смолою канабісу (гашишем). Обидві речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких в Україні заборонено.

Перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці бельгійські вівчарки Шарм та Харді
Перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці бельгійські вівчарки Шарм та Харді
фото: Київська митниця

Про виявлені факти Київська митниця направила повідомлення про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів. Згодом спільно з ГУ СБУ у місті Київ та Київській області проведено оперативні заходи, внаслідок яких затримано групу осіб, причетних до каналів постачання в Україну наркотиків. Їм вручено підозри за статтею 305 КК України.

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Теги: Таїланд Київ наркотики митниця

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