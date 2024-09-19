Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
Володін пригрозив «жорстокою відповіддю» на удари Києва далекобійною зброєю по території РФ
фото з відкритих джерел

Спікер Держдуми РФ закликав Європарламент саморозпуститися

Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін видав чергову порцію погроз на адресу Європарламенту, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по Росії. Свою заяву російський політик опублікував у Telegram сьогодні,19 вересня.

«Якщо таке (удари Києва далекобійною зброєю по території РФ – «Главком») станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього», – заявив Володін.

Він закликав Європарламент саморозпуститися.

«Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї», – написав спікер держдуми РФ.

Також Володін натякнув, що РФ може вдарити по Страсбургу ракетою «Сармат», час підльоту якої, за його словами, становить 3 хвилини 20 секунд.

Нагадаємо, депутати Європарламенту сьогодні, 19 вересня, підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території РФ. Резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 – проти, 63 – утрималися. Як зазначено в резолюції, без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

 

Читайте також:

Теги: росія Європарламент Telegram обмеження війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися
17 вересня, 09:00
Ворог безуспішно прогризає українську оборону у бік Покровська
Чи вдасться ЗСУ зупинити просування ворога на Покровському напрямку?
12 вересня, 12:05
Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем
Cтало відомо, як Іран передав Росії балістичні ракети: супутникові фото
11 вересня, 17:25
Європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива
Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між РФ і Україною
9 вересня, 17:53
ЗСУ домінують, а російська армія зазнає катастрофічних втрат
Обидві сторони виснажені, але хто першим провалиться? Ситуація на фронті
9 вересня, 15:51
Відтепер доступне онлайн-одруження
У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)
9 вересня, 14:52
Про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені
Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16
3 вересня, 15:07
На думку Феміди, виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
30 серпня, 08:06
4 грудня 1961 року. Американські солдати спостерігають за зведенням кам'яної стіни на КПП Фрідріхштрассе у Східному Берліні
Російські диверсії на Заході. Розсекречені чеські архіви показують, чого чекати далі Гібридна війна
25 серпня, 20:30

Політика

Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico
Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію – FAZ
Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію – FAZ
Допуск Росії та Білорусі до змагань. Україна погрожує санкціями президенту ФІДЕ
Допуск Росії та Білорусі до змагань. Україна погрожує санкціями президенту ФІДЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
38K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6986
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua