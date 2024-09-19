Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу

Спікер Держдуми РФ закликав Європарламент саморозпуститися

Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін видав чергову порцію погроз на адресу Європарламенту, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по Росії. Свою заяву російський політик опублікував у Telegram сьогодні,19 вересня.

«Якщо таке (удари Києва далекобійною зброєю по території РФ – «Главком») станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього», – заявив Володін.

Він закликав Європарламент саморозпуститися.

«Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї», – написав спікер держдуми РФ.

Також Володін натякнув, що РФ може вдарити по Страсбургу ракетою «Сармат», час підльоту якої, за його словами, становить 3 хвилини 20 секунд.

Нагадаємо, депутати Європарламенту сьогодні, 19 вересня, підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території РФ. Резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 – проти, 63 – утрималися. Як зазначено в резолюції, без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.