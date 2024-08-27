Чому Дуров потрапив у фокус американських та європейських спецслужб

Глобальний Telegram – більмо в оці глобалістів

Уважно слідкую за діяльністю Ілона Маска, Біла Гейтса та інших, хто уособлює собою науково-технічний та суспільний прогрес. Павло Дуров теж входить до тих, хто викликає мою цікавість.

Так от, те що інкримінують Дурову – розповсюдження у Telegram дитячої порнографії, наркотиків та іншого непотребу – це правда, але лише частина айсберга. До речі, наркоділки, торговці «живим товаром» та нелегальною зброєю здебільшого користуються Даркнет або взагалі спеціальними телефонами, виготовленими на замовлення, з пропрієтарними системами шифрування.

У Telegram же сидять такі багаточисельні екстремістські спільноти як ХАМАС та інші подібні, і саме там вони планують і координують свої теракти. А також організатори демонстрацій по світу на підтримку Палестини. От як раз до них американські та європейські спецслужби бажали б мати доступ.

До речі, російські військові, а не тільки пропагандисти, теж постійно використовують Telegram. Але доступ наших партнерів до ключів шифрування нам тут не дуже допоможе. Бо щоб виявити, розшифрувати і проаналізувати щось, потрібен час. Потім треба передати корисну інфу Україні, потім доправити її до саме тих наших військових, яким вона може допомогти. За цей час оперативна обстановка встигне помінятися.

А от відслідковування через Telegram планів різних акцій з великою кількістю учасників – це те, що може мати сенс. Але поки що Дуров відмовлявся надавати спецслужбам доступ до листування підозрілих спільнот «за спрощеною процедурою», тобто, без рішення суду. І його вирішили зробити співучасником: раз не допомагає спецслужбам, то автоматично виходить, що допомагаю екстремістам та злочинцям.

Є ще один аспект. Через Telegram можна виконувати операції у біткоїні. Крім того, Дуров запустив в обіг власну криптовалюту – Toncoin. І відразу наразився на проблеми з фінансовою системою США. Якщо с біткоїном Штати якось розібралися і не те щоб повністю взяли його під контроль, але інструменти впливу існують, то щодо Toncoin Дуров вперся і саме з причини тиску на нього у Штатах Павло і перебрався до Еміратів.

Тут важливо, що Toncoin – це не зовсім мильна бульбашка, як більшість криптовалют, які тримаються на піарі та зручності і анонімності користування. А за Toncoin стоїть реальний актив у вигляді месенджера з майже мільярдом користувачів, так просто на нього не наїхати.

Дуров – не дурень, вибачте за каламбур. І зовсім не самогубець. Якщо він добровільно прибув у Париж, де його чекав арешт, це означає, що він заздалегідь має певний план. Або це залізобетонна стратегія захисту у суді, або він готовий піді на певну угоду з правоохоронцями.

І реальні проблеми з Telegram почнуться тільки тоді, коли збій дадуть обидва варіанти Дурова.

P.S. Нічого не писав про можливу співпрацю Павла Дурова з російськими спецслужбами. Тому що співпраця там була, є і, на жаль, буде.