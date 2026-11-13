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Батько Меган Маркл знову опинився під вартою через порушення арешту (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Томас Маркл перебуває у в'язниці округу Пінеллас у штаті Флорида (США)
фото: Pinellas County Sheriff's Office

Батька Меган Маркл підозрюють у зберіганні дитячої порнографії

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас Маркл-старший порушив правила арешту. Чоловіка повторно взяли під варту. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

Так, Томас Маркл-старший, перебуваючи під арештом, вирішив самостійно зняти електронний браслет. Це сталося за кілька днів після того, як його звільнили з-під варти під судовий розгляд. Зрештою чоловіка знову взяли під варту. Через порушення арешту суддя переглянув своє рішення про звільнення Маркл. Річ у тім, що носіння електронного браслета є обовʼязковим.

За інформацією прокурора Білла Ессайлі, інцидент стався 10 листопада вночі. Саме тоді Томас Маркл зрізав електронний браслет. Після цього правоохоронці повторно затримали його та доправили до в'язниці округу Пінеллас. Прокурор звернувся до суду з проханням скасувати попереднє рішення про звільнення Томаса Маркла та залишити його під вартою до початку судового розгляду.

Зазначимо, Томаса Маркла-старшого підозрюють у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми. Розслідування розпочалося після того, як зʼявилися свідчення про можливе зберігання таких матеріалів у будинку Маркла на Філіппінах. Серед ймовірних доказів є фотографії, на яких Томас Маркл нібито зображений із неповнолітніми дівчатами.

Під час розслідування правоохоронці виявили два складські приміщення в районі Лос-Анджелеса, які Маркл орендував із 2008 року. ФБР провело обшуки та вилучило близько 78 предметів, серед яких фотонегативи та книги, що могли містити матеріали сексуального насильства над дітьми.

Зазначимо, напередоні Томас Маркл-молодший, брат герцогині Сассекської Меган Маркл, заявив, що виявив у речах їхнього батька матеріали із сексуальним насильством над дітьми. Чоловік звернувся до правоохоронців, а згодом знайшов, за його словами, додаткові підозрілі матеріали на комп’ютерах батька. 

Також повідомлялося, батька герцогині Сассекської 82-річного Томаса Маркла заарештували в американському штаті Флорида за підозрою у зберіганні дитячої порнографії, яку нібито виявили в його будинку на Філіппінах та в орендованому складському приміщенні в Мексиці. 

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Теги: Меган Маркл батько кримінал поліція арешт

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