Білорусь заявила про «вторгнення» шпигунського дрону. Україна відреагувала

МЗС закликає Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії

Білорусь заявила про нібито порушення свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України. У Міністерстві закордонних справ та Державній прикордонній службі України заперечили інцидент, повідомляють Тexty.org.ua. Заяву білоруського МЗС цитуює низка ЗМІ.

«Український безпілотник 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі країни та примушений до посадки фахівцями збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський», – зазначається у заяві білоруського ЗМІ.

МЗС Білорусі заявляє, що викликало посла України Ігоря Кизима та висловило йому протест.

«До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона зумисно провокує ескалацію напруги у регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення подібних деструктивних дій», – заявили у Мінську.

Схема можливого польоту БПЛА над Білоруссю. Зображення: ЗМІ Білорусі

Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив факт інциденту та назвав це черговою провокацією влади у Білорусі.

«На заміну міфічним «тоннам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону», – наголосив він.

Провокацією назвали заяву Білорусі й в Державній прикордонній службі.

«Ми добре пам’ятаємо про контрабанду зброї з України, яку в Білорусі доставляли «тоннами». І це відбувалося, зі слів Лукашенка, з регулярною періодичністю. Далі був «наглухо закритий» кордон. Тепер вони вигадали міфічні «безпілотники», – наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі журналістам.

Він повідомив, що білоруська сторона нещодавно надіслала лист, у якому зазначала про фіксацію за 500 метрів від кордону з Україною над територією Білорусі безпілотного літального апарату, і що вони вживають заходів зі встановлення приналежності БПЛА.

В офіційному листі білоруські прикордонники не зазначали про незаконний перетин кордону чи можливу приналежність літального апарату.

У відповідь прикордонники України наголосили, що в зазначений суміжною стороною час та на вказаному напрямку БПЛА не використовувалися.

«Проте Білорусі тут головне не вийти на самих себе. Адже варто враховувати про спільні військові навчання РБ з РФ, які анонсувалися і проходять на території Білорусі. Можливо, вони спостерігали своїх же», – додав Демченко.

Тим часом Україна оточена російськими військами

За даними НАТО Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

До слова, Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair, зробив шокуючу заяву.

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