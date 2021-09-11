Закарпатські прикордонники вночі переслідували злочинців на кордоні з Румунією (фото,відео)

Невідомі лишили на місці переслідування наплічник з боєприпасами

Цієї ночі під час патрулювання території прикордонний наряд зафіксував рух групи осіб до кордону з Румунією. Невідомі несли на плечах пакунки. Зрозумівши, що їх викрили, порушники втекли. Про інцидент повідомила пресслужба Мукачівського прикордонного загону.

Переслідуючи втікачів, прикордонники натрапили на покинутий зловмисниками наплічник. Як з'ясувалось, в ньому знаходились п’ять предметів, схожих на боєприпаси до гранатомета та один запал до ручної гранати. До місця знахідки прикордонники відразу викликали співробітників Нацполіції та ДСНС. Поінформовано інші взаємодіючі структури та прикордонників суміжної країни.

Прикордонники виявили покинуті боєприпаси Автор: ДПСУ

Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до злочину. До пошуку правопорушників залучено групи реагування.

Про виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 201 «Контрабанда» та ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України, до підрозділів поліції та СБУ у Закарпатській області направлено повідомлення.

Нагадаємо, 16 серпня служба безпеки України запобігла контрабанді ще однієї оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».

Крім того, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.